Son dakika haber: ANTALYA İnşaat işçisinin şüpheli ölümü Son dakika habere göre İnşaat işçisinin şüpheli ölümüAntalya'da yalnız yaşayan İlhan Çobanoğlu (55), evinin önünde ölü bulundu.

İnşaat işçisinin şüpheli ölümü

Antalya'da yalnız yaşayan İlhan Çobanoğlu (55), evinin önünde ölü bulundu. Çobanoğlu'nun oturduğu binanın çatısından düşerek öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan inşaat işçisi Çobanoğlu'nu, aynı binada yaşayan komşuları sabah saatlerinde markete gittikten sonra evine dönerken gördü. Yaklaşık 2 saat sonra binadan çıkan kişiler Çobanoğlu'nu zeminde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Çobanoğlu'nun cansız bedeni üzerinde ve evinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından, Çobanoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Çobanoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebini belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek. Çobanoğlu'nun kirada oturduğu evinin satıldığı ve taşınmak üzere olduğu, taşınma öncesinde antenlerini sökmek için çatıya çıkmış ve bu sırada düşmüş olabileceği iddia edildi.

Kaynak: DHA