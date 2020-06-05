Son dakika haber | ANTALYA İlk helikopter minik Hamza için havalandı Son dakika habere göre İlk helikopter minik Hamza için havalandıAntalya Elmalı Devlet Hastanesi önüne yaptırılan piste ilk ambulans helikopter indi.

İlk helikopter minik Hamza için havalandı

Antalya Elmalı Devlet Hastanesi önüne yaptırılan piste ilk ambulans helikopter indi. Düşerek ağır yaralanan 10 aylık Hamza Erdoğan, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Elmalı Belediyesi'nce Elmalı Devlet Hastanesi önüne inşa edilen pisne inen ilk helikopter, 112 acil sağlık helikopteri oldu. Elmalı'ya bağlı Tekke Mahallesi'nde evin merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan 10 aylık Hamza Erdoğan, Elmalı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevkedildi. Minik Hamza, AÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, daha önce bir hastanın helikopterle sevkinin bir saati bulduğunu belirterek, "Bugün yeni pistimize inen ilk helikopter, 13 dakika içinde hastamızı alarak havalandı. 1 dakikanın bile çok önemli olduğu günümüzde, tek dileğim küçük Hamza'nın sağlıklı olarak yaşama dönmesi" dedi.

Kaynak: DHA