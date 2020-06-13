Son dakika haber | Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan eylem ve etkinlik kısıtlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan eylem ve etkinlik kısıtlaması

Son dakika güncel haberi... Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pandemi döneminde eylem ve etkinlik programlarına yönelik kararlar aldı.

Son dakika haber | Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan eylem ve etkinlik kısıtlaması
13.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:21

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, pandemi döneminde eylem ve etkinlik programlarına yönelik kararlar aldı. Karara göre, yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte korona virüsün yayılması engellemek için yeni tedbirler aldı. Kurulun toplantısında, HDP tarafından başlatılan ve 1 Eylül'de sona ermesi planlanan Demokratik Mücadele Programındaki eylem ve etkinliklerin provoke edilerek, toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi. Aynı zamanda, planlanan etkinliklerin virüsün başka kişilere bulaşmasında risk taşıdığı ifade edilerek, Anayasa'nın 34. Maddesinde yer alan, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir" hükmü gereğince gerekli kararların alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamalar 50 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek

Bu kapsamda il genelinde siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek eylem ve etkinlik programları kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yönelik yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi sağlanacak.

13-20 Haziran tarihleri arasında Antalya'da yapılması planlanan basın açıklamaları, yalnızca parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluş binalarının içerisinde veya önünde, 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek. Yapılması planlanan yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, bu tür eylemlere müsaade edilmeyecek.

Grupların Antalya'dan çıkışları kısıtlanacak

Olası provokatif eylemler ile salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, milletvekilleri hariç olmak üzere, farklı illerde düzenlenmek istenen toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla Antalya'dan hareket edecek grupların Antalya'dan çıkışları kısıtlanacak. Aynı zamanda benzer şekilde Antalya'da düzenlenmek istenecek eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla kente gelecek grupların da girişleri kısıtlanacak.

Kentte 13-20 Haziran tarihleri arasında, açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere de müsaade edilmeyecek.

Kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve uymayanların adli makamlara bildirilmesine karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Haber
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Hikmet Karaman Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Kayserispor
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan eylem ve etkinlik kısıtlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 22:58:31. #1.15#
title