Son dakika haber... Antalya Havalimanı'nda 10 günde 3 bin 100 kişiye PCR testi Son dakika habere göre Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya Havalimanı'ndaki laboratuvarda yurt dışı seyahatler kapsamında 30 Haziran'dan bu yana 3 bin 100 kişiden PCR testi için numune aldıklarını bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya Havalimanı'ndaki laboratuvarda yurt dışı seyahatler kapsamında 30 Haziran'dan bu yana 3 bin 100 kişiden PCR testi için numune aldıklarını bildirdi.

Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, yolcuların sağlığını korumak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskini önlemek amacıyla, Sağlık Bakanlığının talimatıyla salgın sürecinde yurt dışı uçuşların başlamasıyla 10 gün önce Antalya Havalimanı'nda laboratuvar kurduklarını hatırlattı.

Laboratuvarın, hava yoluyla yurt dışına gidecek ve Antalya'ya yurt dışından gelecek yolcuların, ihtiyaç halinde en kısa sürede tespitine imkan verdiğine değinen Hülür, şunları kaydetti:

"Bu laboratuvarda 30 Haziran'dan bu yana yurt dışı seyahatleri kapsamında 3 bin 100 kişiden PCR testi için numune alarak laboratuvarda çalıştık. Yine Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elde edilen sonuçları, kişilere hem Türkçe hem de İngilizce olarak veriyoruz. Ayrıca Almanya'nın bazı bölgelerinden istendiği gibi farklı formlar da talep edilirse, bunlar da tarafımızca onaylanarak kişilere veriliyor."

Havalimanı sağlık biriminde yeterli teknik donanım, tıbbi malzeme ve ekibin bulunduğunu belirten Hülür, ayrıca kentte PCR testi çalışılan laboratuvar sayısının yeterli olduğunu, kimsenin mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba gösterdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA