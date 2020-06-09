Son dakika haber | ANTALYA Hamile kadın cam silerken birinci kattan düştü, karnını tutarak ağladı
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Son dakika haber | ANTALYA Hamile kadın cam silerken birinci kattan düştü, karnını tutarak ağladı

Son dakika güncel haberi: Hamile kadın cam silerken birinci kattan düştü, karnını tutarak ağladıAntalya'da cam silerken birinci kattan düşen 1 aylık hamile Mızgın Şahin (20), alt kattaki dükkanın tentesine düştü.

09.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:10

Hamile kadın cam silerken birinci kattan düştü, karnını tutarak ağladı

Antalya'da cam silerken birinci kattan düşen 1 aylık hamile Mızgın Şahin (20), alt kattaki dükkanın tentesine düştü. İtfaiyenin kurtardığı kadın, karnını tutarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evinin camlarını temizleyen 1 aylık hamile Mızgın Şahin, dengesini kaybederek düştü. Şahin, alt katta bulunan bir işyerinin tentesinin üzerine yüz üstü düştü. Kadının düştüğünü gören yakınları çevredekilerden yardım isterken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri forklift yardımıyla tentenin üzerine çıkarak hafif şekilde yaralanan YŞahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Şahin'in düştüğü yerden indirilmesi için olay yerine itfaiye çağırıldı. Sedyeye alınan Mızgın Şahin, itfaiye merdiveniyle indirildi. Aşağıda bekleyen yakınları, karnını tutup ağlayan Şahin'e sarılarak gözyaşı döktü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şahin, tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Olayı gören çevredeki esnaftan Veysel Sadınç, "Dükkanımda oturduğum sırada bir ses duydum. Bağrışmalar duydum. Balkondan atlayarak, düşen kızın yanına atladım. Baktım yüzüstü yatarak bağırıyor. Altına hemen bir yastık koydum. Kafasında kan vardı. Hamileymiş, sürekli 'karnım, karnım' diyordu" dedi.

Son dakika haber | ANTALYA Hamile kadın cam silerken birinci kattan düştü, karnını tutarak ağladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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