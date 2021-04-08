Son dakika haber! Antalya Emniyet Müdürlüğünün 176. yıl klibi beğenildi

Edinilen son dakika haberine göre Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla klip hazırlandı.