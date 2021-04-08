Son dakika haber! Antalya Emniyet Müdürlüğünün 176. yıl klibi beğenildi
Edinilen son dakika haberine göre Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla klip hazırlandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünce, Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla klip hazırlandı.
Polis ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı klip, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Dün, bugün ve gelecekte daima milletinin hizmetinde" başlığıyla paylaşıldı.
Polis helikopterinin havadan yaptığı denetimlerle başlayan klip, deniz polisi ve yunus ekiplerinin görüntüleriyle sürdü. Klipte atış ekibi ve özel hareket timinin hareketli görüntüleri yer aldı.
Çeşitli birimlerdeki polislerin rol aldığı klibi, çok sayıda kişi beğenerek paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin