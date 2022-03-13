Son dakika haber! ANTALYA-Dışişleri Bakanı Çavuşlu ikili görüşmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya' da 3 gündür devam eden Diplomasi Forumu kapsamında bugünde ikili görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Ba'po-Temon, Uganda Dışişleri Bakanı Odongo

Abubahkar Jeje, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ve Surinam Cumhuriyeti Dışişleri, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Albert Ramdin ile görüştü