Son dakika haber... Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (6)

Son dakika haberlerine göre BAŞKAN BÖCEK KONTROL AMAÇLI HASTANEDEManavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.