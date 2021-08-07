Son dakika haber... Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (6)
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Son dakika haber... Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (6)

Son dakika haber... Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (6)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BAŞKAN BÖCEK KONTROL AMAÇLI HASTANEDEManavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

BAŞKAN BÖCEK KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Böcek'in tahlillerinin yapıldığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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