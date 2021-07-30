Son dakika haber! Antalya'daki yangın mağdurları için 19 ilçe halkı seferber oldu
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Son dakika haber! Antalya'daki yangın mağdurları için 19 ilçe halkı seferber oldu

Son dakika haber! Antalya'daki yangın mağdurları için 19 ilçe halkı seferber oldu
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ile Akseki ilçelerindeki orman yangınlarında mağdur olanlar için sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 19 ilçedeki vatandaşlar da seferber oldu.

Antalya'nın Manavgat ile Akseki ilçelerindeki orman yangınlarında mağdur olanlar için sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra 19 ilçedeki vatandaşlar da seferber oldu.

Manavgat ilçesinin farklı noktalarında 28 Temmuz'da başlayan ve ilerleyen saatlerde Akseki ile farklı ilçelerde de çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlarda evini, hayvanlarını ve tarım arazilerini kaybeden vatandaşlar için Kızılay başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca yardım çalışmaları başlatıldı. Ayrıca Antalya'nın 19 ilçesinde de vatandaşlar yardımlar için harekete geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin merkezdeki Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi ile ilçelerdeki ATASEM kurs yerleri, ilçe hizmet birimleri bağış merkezine dönüştürüldü.

İlk gün su, ayran, meşrubat, meyve suyu, süt, giyim eşyası, çocuk bezi, çocuk maması, yanık kremi, hijyen malzemeleri, ağrı kesici, ambalajlı gıda gibi ihtiyaçlarının yer aldığı 15 kamyon malzeme toplandı. Malzemeler, mağdur vatandaşlara ulaştırıldı.

Nakdi yardımların kabul edilmediği merkezlere ayni yardımda bulunmak isteyenlerin 0242 502 09 67 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Ayrıca Antalya Valiliğince de yangından etkilenen insanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın hesap numaraları Antalya Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Son dakika haber! Antalya'daki yangın mağdurları için 19 ilçe halkı seferber oldu
Son dakika haber! Antalya'daki yangın mağdurları için 19 ilçe halkı seferber oldu
Son dakika haber! Antalya'daki yangın mağdurları için 19 ilçe halkı seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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