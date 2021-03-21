Son dakika haber! Antalya'daki kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi ailesine teslim edildi
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Son dakika haber! Antalya'daki kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi ailesine teslim edildi

21.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:54
Son dakika haber! Antalya'daki kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi ailesine teslim edildi

Son dakika gündem haberine göre Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesince alındı.

Antalya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden belediye işçisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesince alındı.

Motosikletiyle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünde (ASAT) işçi olarak görev yapan Hakkı Kök'ün (45) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kök'ün cenazesi eşi Zübeyde, çocukları ve kayınpederi tarafından teslim alındı. Aile üyeleri uzun süre gözyaşı döktü.

Kök'ün cenazesinin Serik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Evren Y. idaresindeki 07 YK 581 plakalı otomobil, dün Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda önce Hakkı Kök'ün kullandığı motosiklete ardından da kaldırımdaki Katerina Kaya ve Ayşe Menis'e çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü Kök kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralan otomobil sürücüsü ile yayalar hastaneye kaldırılmıştı. Evren Y. tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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