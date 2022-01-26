Son dakika haber: Antalya'da yolda mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardım etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Antalya'da yolda mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardım etti

Son dakika haber: Antalya'da yolda mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardım etti

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Antalya-Konya kara yolu Alacabel mevkisi ile Akseki-Beyşehir yolunda yer yer 1 metreye ulaşan kar dolayısıyla yolda kalanlara, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.

Araçlara zincir takıp, vatandaşlara çorba ve çeşitli gıdalar dağıtan jandarma personeli, sokak hayvanlarını da besledi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Yaldırak da kriz merkezindeki çalışmaları takip ediyor.

Son dakika haber: Antalya'da yolda mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardım etti

Son dakika haber: Antalya'da yolda mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardım etti

Son dakika haber: Antalya'da yolda mahsur kalanlara jandarma ekipleri yardım etti

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Jandarma, Antalya, Akseki, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title