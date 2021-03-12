Son dakika haber... Antalya'da yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haber... Antalya'da yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

12.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:59
Son dakika haber... Antalya'da yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: Antalya'nın Kaş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burcu Göktepe (22) idaresindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, Andifli Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araçtan fırlarken takla atan araç 50 metre sürüklendi.

112 Acil Sağlık ekibince sürücü Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Göktepe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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