Son dakika haber: ANTALYA'DA YILDIRIM DÜŞEN DEPODA YANGIN ÇIKTI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde meyve ve sebzelerin depolandığı iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Cumhuriyet mahallesinde Halil Ürek'e ait meyve ve sebze deposuna saat 17.30 sıralarında yıldırım isabet etti. Depoda çıkan yangında alevler, yan binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depoların üst katındaki 6 daire güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Depoda satış için hazırlanan, domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzeler hasar gördü. Yangın nedeniyle depoda 200 bin liralık hasar meydana geldiği öğrenildi.

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Yangın yerinden detay görüntüler

Zarar gören sebzelerden görüntüler

HABER Namık Kemal KILINÇ SERİK (Antalya) (DHA) -