Son dakika haber: Antalya'da yapılması planlanan Avrupa Satranç Şampiyonası ertelendi
Son dakika haberleri... Antalya'da 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2021'e ertelendi.
15.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:30
Antalya'da 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 2021'e ertelendi.
Avrupa Satranç Birliğinden (ECU) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşan seyahat kısıtlamarından dolayı Avrupa Satranç Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiği duyuruldu.
Şampiyonanın 2021'de Antalya'da belirlenecek yeni tarihlerde yapılacağı aktarıldı.
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Kaynak: AA