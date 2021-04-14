Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI
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Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da, araçlarıyla seyir halindeki sürücülere uzun namlulu tüfek gösterdiği öne sürülen kamyonetteki 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA'da, araçlarıyla seyir halindeki sürücülere uzun namlulu tüfek gösterdiği öne sürülen kamyonetteki 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Orijinal gibi duran tüfeğin, boncuk attığı ve oyuncak olduğu belirlendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, içinde 5 kişinin olduğu 07 GMB 77 plakalı kamyonetten kendilerine uzun namlulu tüfek gösterildiği ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yarım saat boyunca kamyoneti arayan ekipler, caddede aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, boncuk atan oyuncak tüfek ile 2 içki şişesi bulundu. Polise sosyal medya için çekim yaptığını söyleyen sürücü A.S.F. ve 4 arkadaşı, gözaltına alındı.

Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI
Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI
Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI
Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI
Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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