Son dakika haber | ANTALYA'DA 'UZUN NAMLULU TÜFEK' ALARMI; 5 GÖZALTI

Bakan Koca'dan bir grafik daha! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il

İbrahim Kalın hem yazdı hem söyledi! Kendisine eşlik eden ismi sosyal medyada linç ettiler

Evladına unutmayacağı bir travma yaşattı! "Baba yapma" feryatlarını umursamadı bile

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'da, araçlarıyla seyir halindeki sürücülere uzun namlulu tüfek gösterdiği öne sürülen kamyonetteki 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

ANTALYA'da, araçlarıyla seyir halindeki sürücülere uzun namlulu tüfek gösterdiği öne sürülen kamyonetteki 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Orijinal gibi duran tüfeğin, boncuk attığı ve oyuncak olduğu belirlendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, içinde 5 kişinin olduğu 07 GMB 77 plakalı kamyonetten kendilerine uzun namlulu tüfek gösterildiği ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yarım saat boyunca kamyoneti arayan ekipler, caddede aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, boncuk atan oyuncak tüfek ile 2 içki şişesi bulundu. Polise sosyal medya için çekim yaptığını söyleyen sürücü A.S.F. ve 4 arkadaşı, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı