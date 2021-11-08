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Son dakika haber | Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada uyuşturucu, tarihi eser, av tüfeği ve dedektör ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada uyuşturucu, tarihi eser, av tüfeği ve dedektör ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat - Side turizm bölgelerinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. B.Y. isimli şahsın Side'de bulunan evini fiziki takibe alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, Manavgat KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 650 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 13 kök kenevir bitkisi, 17 adet sikke ve bin 400 yıllık tarihi obje, 1 adet av tüfeği, 2 adet kaya kırıcı kartuş ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.Y. isimli şahısın Jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi - ANTALYA

Son dakika haber | Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Son dakika haber | Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Son dakika haber | Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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