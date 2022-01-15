Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da bir markete düzenlenen operasyonda uyuşturucu, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir markete düzenlenen operasyonda uyuşturucu, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yönelik çalışma başlattı.

Kepez ilçesinde bir markete uyuşturucu ve kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine ekiplerin düzenlediği operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu, 682 kutu reçetesiz ilaç, 1126 paket kaçak sigara, 6 bin 20 sigara tütünü doldurulmuş makaron, 70 bin boş makaron, 120 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonda Suriye uyruklu iş yeri sahibi M.E.O. gözaltına alındı.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gelişmesine göre Antalya'da bir markete düzenlenen operasyonda uyuşturucu, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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