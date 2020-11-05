Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu satıcılarına "çelik kafes" operasyonu
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Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu satıcılarına "çelik kafes" operasyonu

05.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:26
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu satıcılarına

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, delil toplama çalışmalarının ardından harekete geçildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yönetiminde, 400 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve "çelik kafes" adı verilen hava destekli operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı yatağın bazasında yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 43'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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