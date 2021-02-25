Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.Y.K. ve Y.K.K'nin Güzelbağ ve Güzeloba Mahallesi'ndeki ikametlerinde uyuşturucu depoladıkları ve sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 307 gram uyuşturucu hap, 63,6 gram kokain, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 220 lira, 250 avro ve 322 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y.K çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş