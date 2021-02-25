Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

25.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:38
Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.Y.K. ve Y.K.K'nin Güzelbağ ve Güzeloba Mahallesi'ndeki ikametlerinde uyuşturucu depoladıkları ve sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 307 gram uyuşturucu hap, 63,6 gram kokain, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 220 lira, 250 avro ve 322 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y.K çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 11:41:50. #1.15#
title