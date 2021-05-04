Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında bir araca operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, O.G. ile D.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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