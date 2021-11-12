Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haber: Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Gökçam ile Akdamlar mahallelerindeki ormanlık alanda bulunan otomobildeki kişilerden şüphelenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç ve şüphelilerin evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda M.T. ve M.A. gözaltına alındı.

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

Alanya'da kontrolünü kaybeden yamaç paraşütçüsü, 4 katlı binanın çatısında asılı kaldı

 Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

 Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title