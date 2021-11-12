Son dakika haber... Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Gökçam ile Akdamlar mahallelerindeki ormanlık alanda bulunan otomobildeki kişilerden şüphelenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç ve şüphelilerin evinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda M.T. ve M.A. gözaltına alındı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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