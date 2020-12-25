Son dakika haber | Antalya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
25.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:48
Son dakika haberi: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mesut M'nin kullandığı 07 NE 904 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunda Eşref Ö. yönetimdeki 07 UJ 513 plakalı otomobil ve Hasan C. idaresindeki 07 UL 558 plakalı otomobile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan sürücü Mesut M'yi Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur