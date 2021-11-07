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Son dakika haber | Antalya'da tartıştığı kadını öldürüp aynı silahla kendisini vuran kişi hastanede yaşamını yitirdi

AA - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Antalya'da tartıştığı kadını öldürüp aynı silahla kendisini vuran kişi hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika haber... Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün tartıştığı kadını öldürüp aynı silahla kendisini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün tartıştığı kadını öldürüp aynı silahla kendisini vuran kişi hastanede hayatını kaybetti.

Ayşegül Sert'i (45) vurduktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs eden Sadullah Gültürk (68), kaldırıldığı Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Sert'in Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Sadullah Gültürk, dün Kızılsaray Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'ndeki apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ayşegül Sert'i sırtından vurmuş, aynı silahla intihara teşebbüs etmişti.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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