Son dakika haber... Antalya'da tarihi köprüden dereye düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber... Antalya'da tarihi köprüden dereye düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Antalya'da tarihi taş köprüden dereye düşen kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Son dakika haber... Antalya'da tarihi köprüden dereye düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:42

Antalya'da tarihi taş köprüden dereye düşen kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki tarihi Cırnık Köprüsü'nün yan duvarında arkadaşlarıyla oturan Tuncer Baygümüş, dengesini kaybederek suya düştü.

Köprünün altından geçen derede bir süre sürüklenen Baygümüş, çalılara tutunmayı başardı.

Baygümüş, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin attığı halata bağlı simitle çekilerek kurtarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Baygümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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