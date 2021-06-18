Son dakika haber: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 25 tarihi eser ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 25 tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sırtköy Mahallesi'nde ikamet eden N.B. ve M.E'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Zanlılara ait evlerdeki aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 5 taş heykel, 11 taş obje, 3 bronz kap, 5 bronz obje, bronz su matarası ile 3 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan tarihi eserlerin incelenmek üzere Side Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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