Son dakika haber... Antalya'da şüpheli ölüm
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Son dakika haber... Antalya'da şüpheli ölüm

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Son dakika haber... Antalya'da şüpheli ölüm
16.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:04

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

Çaybaşı Mahallesi 1345 Sokak'taki apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan annesine yemek götüren Tahsin Sarı, annesini evin mutfağında hareketsiz halde görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 78 yaşındaki Nezahat Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda herhangi bir darp izi veya delici kesici alet izine rastlanmayan Sarı'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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