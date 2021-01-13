Son dakika haber: Antalya'da son bir haftada 41 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ\PDY) yönelik operasyonlarda son bir haftada 41 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ\PDY) yönelik operasyonlarda son bir haftada 41 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ocak tarihlerinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "örgüte üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki firarinin de yer aldığı 41 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7'si ise haklarında soruşturma yürütülen diğer illere gönderildi.

Diğer 31 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş