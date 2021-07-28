Son dakika haber... ANTALYA'DA SİTE BAHÇESİNDEKİ TRAFO YANGINI KORKUTTU
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Son dakika haber... ANTALYA'DA SİTE BAHÇESİNDEKİ TRAFO YANGINI KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANTALYA'da bir site bahçesinde yer alan trafoda çıkan yangın korkuttu.

ANTALYA'da bir site bahçesinde yer alan trafoda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri duyulan trafodaki yangını, uzun uğraş sonucu söndürdü.

Yangın, Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesinde yer alan bir sitenin bahçesindeki trafoda meydana geldi. Aşırı ısınmadan çıktığı değerlendirilen yangında, trafoda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Trafonun alev aldığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin devam etmesi üzerine polis ekipleri şerit çekerek yolu araç ve yaya geçişine kapattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için, elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin akımı kesmesini bekledi. Akımın kesilmesiyle itfaiye ekipleri trafodaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin suyla söndürme çalışmaları başarılı olamayınca, trafo içerisine köpük basılarak, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber... ANTALYA'DA SİTE BAHÇESİNDEKİ TRAFO YANGINI KORKUTTU
Son dakika haber... ANTALYA'DA SİTE BAHÇESİNDEKİ TRAFO YANGINI KORKUTTU
Son dakika haber... ANTALYA'DA SİTE BAHÇESİNDEKİ TRAFO YANGINI KORKUTTU
Son dakika haber... ANTALYA'DA SİTE BAHÇESİNDEKİ TRAFO YANGINI KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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