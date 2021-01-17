Silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

17.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:48

Antalya'nın Alanya ilçesinde av tüfeğiyle ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde av tüfeğiyle ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Oba Mahallesi'nde aynı binadaki farklı dairelerde yaşayan Adem A. (36) ile ağabeyi Mehmet A. (48) arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Adem A, evinden aldığı av tüfekle ağabeyi ve yeğeni Cüneyt A'ya ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Mehmet A. karnından, Cüneyt A. kolundan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet A. hayatını kaybetti.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Silahla ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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