Son dakika haber: Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haberler: Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden temin edilen çok sayıda kaçak silahın Antalya'ya getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe alınan şüphelilerin aracı, Serik ilçesi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli bölmelere saklanmış 14 tabanca ve 15 şarjör ele geçirildi.
Araçta bulunan H.K, E.A.Y, A.D. ve M.T.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi