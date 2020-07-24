Son dakika haber: Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı Gelen son dakika haberine göre Antalya'da seyir halinde yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da seyir halinde yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Serik ilçesi D-400 kara yolunda 20 UK 919 plakalı otomobiliyle ilerleyen Bülent Kılınç, Sanayi Kavşağı'na geldiğinde motor kaputundan çıkan dumanı fark ederek durdu.

Sürücünün ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili saran alevleri söndürdü.

Hasar meydana gelen araç, çekici yardımıyla servise götürüldü.

Yangını erken fark ettiğini belirten Kılınç, "Cana gelmesin, yapacak bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA