Son dakika haber... Antalya'da sazlık alanda yangın
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Son dakika haber... Antalya'da sazlık alanda yangın

Son dakika haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Son dakika haber... Antalya'da sazlık alanda yangın
17.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:28

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ova Mahallesi'nde sazlık alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 arazöz ve 2 helikopterle müdahale etti.

Ekiplerin kontrol altına almak için çaba gösterdiği yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Orhan Çiçek
Orhan Çiçek
AA Editörü
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