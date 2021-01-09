Son dakika haber... Antalya'da sarp arazide mahsur kalan 2 Rus kurtarıldı
09.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:48
Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde sarp arazide mahsur kalan Rus uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde sarp arazide mahsur kalan Rus uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından kurtarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağ yürüyüşüne çıkan Y.B. (20) ile A.V'nin (28) Çamyuva Kuzdere bölgesinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, ulaştığı 2 Rus uyrukluyu mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Y.B. ile A.V'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam