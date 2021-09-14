Son dakika haber! Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Antalya'da sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ???????yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce, Şekerhane Mahallesi'nde bir kafeye düzenlenen operasyonda M.A.M, A.Ş. ve M.K. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.M'ın ev ve üst aramasında 29 bin 800 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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