Son dakika haber: Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı Son dakika haberi: Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanması için Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda sahte içkiler ve üretimde kullanılan malzemeler, gümrük kaçağı tütün, elektronik sigara ve kol saatleri ele geçirildi.

Ekiplerce, 6 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA