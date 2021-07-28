Son dakika haber: Antalya'da şahitlik meselesinde, anne ve kızı çocukları önünde plaj şemsiye sopasıyla darp edildi

Son dakika habere göre Antalya'da 2 çocuk annesi genç kadın, anne ve babası husumetli oldukları bir kişi tarafından plaj şemsiye sopasıyla darp edildi.

Antalya'da 2 çocuk annesi genç kadın, anne ve babası husumetli oldukları bir kişi tarafından plaj şemsiye sopasıyla darp edildi. Annenin sağ omzuna 9 dikiş, kızının sağ kolu alçıya alınırken, babanın ise sağ gözü morardı, eve hapsolan aile adaletin yerini bulmasını istedi. Gözü yaşlı ziraat teknikeri annenin 3.5 yaşındaki kızına, kolundaki alçıyı anlatmak için doktorların resim tablosu yaptığını söylemesi ise duygulandırdı.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan 31 yaşındaki ziraat teknikeri 2 çocuk annesi Seda Güzel'in annesi 56 yaşındaki Gülbahar Görgülü, bölgedeki bir arazi olayında karşı taraf aleyhinde şahitlik yaptı. Bu şahitliğin ardından iki aile arasında gerginlik başladı. Geçtiğimiz pazar günü annesi ve çocuklarıyla apartmandan çıkan Seda Güzel, aralarında sorun olan aynı binada yaşadıkları M.İ ile karşılaştı. M.İ, iddiaya göre iki kadına kafa sallayarak hakaret etti. İki taraf arasında başlayan ağız tartışması kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan olayda iddiaya göre M.İ, elindeki plaj şemsiyesini Gülbahar Görgülü'nün omzuna vurdu, kadının elindeki 6 aylık torunu yere düştü. Annesinin darp edildiğini ve kızının yere düştüğünü gören Seda Güzel, şahsın elindeki şemsiyeyi almak istedi. Şahıs, Güzel'in sağ bileğini çevirerek kırılmasına neden oldu. Komşuların araya girmesi ve polisin gelmesiyle olay son buldu. Bu sırada olayın üzerine denk gelen İrfan Görgülü (56) kızı ve eşinin darp edildiğini görünce tepki gösterdi. Şahsın, yakınları da İrfan Görgülü'nün gözünü yumrukla morarttı. Polis merkezine gidip şikayetçi olan aile darp raporu da aldı. Seda Güzel'in sağ kolu alçıya, annesi Gülbahar Görgülü'nün omzuna 9 dikiş atılıp sargıya alındı. Baba İrfan Görgülü'nün sağ gözü ise moruklar içinde kaldı. Mağdur olan aile eve hapsolurken, şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Anne Seda Güzel, 3.5 yaşındaki kızına üzülmemesi için kolundaki alçının doktorlar tarafından tablo olarak yapıldığını söyledi. Bebeğini kucağına dahi alamayan gözü yaşlı anne, şahsın tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istedi.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Seda Güzel, pazar günü akşam saatlerinde yaşanan olayda kendisinin yanı sıra anne ve babasının darp edildiğini söyledi.

"Çocuğumu yerde gördüm"

Darp olayını gerçekleştiren kişi ile aralarında arazi konusunda şahitlik yapmaları nedeniyle husumet başladığını belirten Güzel, "Pazar günü apartmandan annemle çıkarken bu şahısla karşılaştık. Şahıs başını sallayarak tehditte bulundu. Bize küfür etmeye başladı ve bu olay darba dönüştü. Annemin kucağında 6 aylık bebeğim, kolumda bebek çantam yanında da 3.5 yaşında kızım vardı. Biranda şahıs plaj şemsiyesinin sopasını annemin omzuna vurdu. Annemi ve bebeğimi korumaya çalıştım. Şahsın elindeki sopayı almaya çalıştım ama bileğimi kırdı. Sopa elinde kaldı. Çocuğumu yerde gördüm ama kucağıma alamadım. Elim kırıktı" dedi.

"Kızıma doktor tablo yaptı dedim"

Komşuların araya girmesiyle daha fazla darp edilmekten kurtulduklarını dile getiren Güzel, "Bebeğimi komşularımız yerden aldı. Annemin sağ omzu kaval köprücük kemiği kırık, 9 dikiş atıldı. Benim sağ bileğim kırık alçılı. Ne çocuğumu kucağıma alabiliyorum nede emzirebiliyorum. 3.5 yaşındaki kızıma komumdaki alçıyı doktor amcasının bir tablo olarak yaptığını anlattım. Kızım korkmasın diye alçının üzerine küçük küçük resim yapıyorum. Bu durumu kızıma anlatmak bir anne için çok zor. Bu kızım için bir resim tablosu. Bir annenin çocuğuna ifade edememesi çok büyük bir acı" diye konuştu.

"Plaj şemsiye sopası silah sayılsın"

Kadınların şiddete maruz kalmasını istemeyen Güzel, bugün kendilerinin canlarının yandığını başkasının mağdur olmamasını istedi.

Adaletin yerini bulmasını plaj şemsiyesi sopasının silah sayılmasını isteyen Güzel, şüphelinin gereken cezayı almasını ve tutuklanmasını talep etti.

"Çocuklarıma bakamıyorum"

Olayın ardından dışarı çıkamadığını dile getiren Güzel, "Kapıyı kat kat kilitliyorum. Şahıs dışarıda geziyor, biz eve mahkum olduk. Bebeğimin altını alamıyorum, kucaklayamıyorum. Kızım, 'Anne sen yedirir misin' dediği zaman ellerimle bunu yapamıyorum. O yüzden adalet yerini bulsun. Küçük çocukların önünde iki kadını darp eden bir erkeğin dışarıda gezmesin" ifadelerine yer verdi.

"Omzu sargılı, ölse miydim"

Olayda sağ omzuna platin takılıp 9 dikiş atılan ve sargılı şekilde gezen anne 56 yaşındaki Gülbahar Görgülü ise, "Biz ailecek mağdur olduk. Büyük bir ameliyat geçirdim. Şahıs dışarıda geziyor. Dışarı çıkamıyoruz. O şemsiye biraz yukarı benim şah damarıma gelse ben şuan ölmüştüm. Ben ölünce mi adalet yerini bulacak. Bu şahıs ben ölse miydim tutuklanacak" dedi.

"Gözü morluk içinde"

Sağ gözü aldığı yumruk darbesiyle moraran İrfan Görgülü de kızının, eşinin ve kendisinin darp edildiğini belirterek, adaletin yerini bulacağına emin olduğunu söyledi.

Öte yandan yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı