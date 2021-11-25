Son dakika haber: Antalya'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haber: Antalya'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Antalya'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

Son dakika habere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında, şüphe üzerine F.C. (33) idaresindeki otomobili durdurdu.

Yapılan üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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