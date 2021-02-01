Son dakika haber! Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

01.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:32
Son dakika haber! Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'nde, ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 1 şarjör ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Didem Kınalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 17:33:38. #1.15#
title