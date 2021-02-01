Son dakika haber! Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
01.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:32
Son dakika haberi: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'nde, ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 1 şarjör ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca