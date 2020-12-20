Son dakika haber! Antalya'da restoranın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika haber! Antalya'da restoranın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

20.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:40
Son dakika haber! Antalya'da restoranın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde restoranın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde restoranın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Caddesi'nde Attalos Meydanı'na bakan iki katlı restoranın çatısında tadilat çalışması sırasında klima motorundan kaynaklanan yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çatı katında hasara neden olan yangın, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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