Son dakika haber | Antalya'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Son dakika güncel haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
03.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:07
Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.
Ekiplerin takibi sürdürdüğü otomobil, Atatürk Caddesi'nde bekleyen başka bir polis aracına çarparak durdu.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA