Son dakika haber! Antalya'da polisler hayvanları korumak için görev başında
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Son dakika haber! Antalya'da polisler hayvanları korumak için görev başında

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalara başladı.

Son dakika haber! Antalya'da polisler hayvanları korumak için görev başında
23.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:14

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalara başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında eğitimlerini tamamlayan, bir komiser yardımcısı ve 2 polis memurundan oluşan birim, Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçti.

Çevre, dogˆa ve hayvanlara kars¸ı is¸lenen suc¸ların o¨nu¨ne gec¸mek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla çalışmalara başlayan birim, sorumlular hakkında Tu¨rk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri dogˆrultusunda adli ve idari is¸lemler için takip ve koordinasyonu sağlıyor.

Polislerden oluşan timin görev aldığı amirlik, kamu kurumları ile koordineli çalışma yürütüyor.

Ekip, hayvanlara zarar verenlerin peşinde

Çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelenin yanı sıra ekipler, "hayvanları o¨ldu¨rme veya yaralama, sokagˆa atma, ac¸ susuz bırakma, hayvanlara ko¨tu¨ davranma, gu¨cu¨nu¨ as¸an yu¨k yu¨kleme, zararlı yiyecek ic¸ecek verme" gibi suçları işleyenlerin peşinde olacak.

Ayrıca ekiplerin görevi, "trafikte hayvana c¸arpıp yardım etmeme, is¸kence, eziyet, zarar verme, bakımlarını ihmal etme, hayvanların do¨vu¨s¸tu¨ru¨lmesiyle kumar oynama ve oynatma, tehlike arz eden hayvanları u¨retme, u¨lkeye sokma" suçlarını da kapsayacak.

Öncelik hayvanın sağlığı

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Yardımcısı Emel Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 il arasında ilk ekibin Antalya'da kurulduğunu söyledi.

Çevreye ve doğaya verilen zararların yanı sıra hayvanlara kötü muamele, işkence, aç susuz bırakma gibi durumlarda olaya direkt müdahale ettiklerini dile getiren Ünlü, sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yaptıklarını belirtti.

Olaylara 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da "Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)" uygulamasından gelen ihbarlar üzerine müdahale ettiklerini kaydeden Ünlü, "Hayvanlara karşı işlenen her suça müdahale ediyoruz. Öncelikle, hayvanı düşünerek veteriner sağlıyoruz. Daha sonra olayın sorumlusuyla ilgili adli ve idari işlemlerin takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Kamu kurumları ile iş birliği

Son zamanlarda hayvanlara kötü muamele, işkence gibi olayların arttığını vurgulayan Ünlü, bunların sosyal medyaya da yansıdığını belirtti.

Hedeflerinin hayvanlara daha iyi muamele edilmesi olduğunu belirten Ünlü, "Birimimizin, hayvanların da bizim gibi bir canlı olduğuna ilişkin farkındalık yaratmak için çok önemli katkıları olacak." dedi.

Komiser Yardımcısı Ünlü, iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bakımevleri, barınaklarla iş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Ünlü, hayvanlara kötü muamele ve eziyet eden kişilere karşı adli ve idari işlemleri eksiksiz uygulayarak, cezasız kalmamalarını sağlamaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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