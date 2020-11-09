Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

09.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:38

Son dakika haberler: Antalya'da 6'sı patenli biri motosikletli 7 gencin trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Antalya'da 6'sı patenli biri motosikletli 7 gencin trafikteki tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Bir genç motosikletini yatarak kullanırken, 6 genç patenleri ile otomobile tutunarak yolculuk yaptı.

Turizm kenti Antalya'da vatandaşların cep telefonu kamerasına gençlerin iki tehlikeli hareketi yansıdı.

İlk görüntüde, Antalya-Serik arası D400 karayolunda bir gencin süratli şekilde ilerleyen motosikletinin üzerinde uzanarak yolculuk yaptığı görüldü. Yanından geçen araçlara aldırış etmeden motosiklet üzerinde uzanarak seyreden genç, yaklaşık 3-4 kilometre boyunca yola bu şekilde devam etti. Trafiği tehlikeye düşürerek seyreden ve ismi öğrenilemeyen genç sürücünün motosikletinin plakasız, far, sinyal lambaları ve benzeri birçok donanımının bulunmadığı görüldü.

"5'i birden"

İkinci görüntüde ise patenli 5 gencin Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen otomobilin bagaj kısmına tutunarak yolculuk yaptığı gözlendi. Otomobilde tutunacak yer bulamayan bir patenli gencin ise arkadaşının belinden tutarak yolculuk yaptığı fark edildi. Bu tehlikeli yolculuğu görüp ve kayda alan vatandaş ise tepkisini, "Terbiyesizler, abuuuuu" diyerek gösterdi.

Aynı yolda yine bir gencin otomobilin bagajına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. - ANTALYA

Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haber | Antalya'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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