Son dakika haber | Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulunması

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çukur kazan çiftin evinde ceset bulunmasıyla ilgili serbest bırakılan Alman uyruklu Nadia A.G. gözaltına alınarak tutuklandı.

Manavgat ilçesinde bıçakla öldürülen Kadir Demir (39) cinayetiyle ilgili gözaltına alınıp çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Alman uyruklu Nadia A.G. cinayeti gizleyerek bilgi vermediği gerekçiyle yeniden gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Side Mahallesi'ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri 29 Ocak'ta bölgeye gitmişti. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ile birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, çiftin evinde arama yapmıştı.

Evde vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi olan erkek cesedi bulunmuş, Elvan K. ile Nadia A.G. gözaltına alınmıştı. Elvan K. tutuklanırken Nadia A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.