Son dakika haber! Antalya'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Antalya'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Antalya'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı yakalandı.

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GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde durdurulan otomobilde arama yaptı.

Ekiplerin otomobil ve araçtaki kişilerin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki İ.A.D, M.Y. ve M.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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