Son dakika haber! Antalya'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı yakalandı.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde durdurulan otomobilde arama yaptı.
Ekiplerin otomobil ve araçtaki kişilerin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki İ.A.D, M.Y. ve M.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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