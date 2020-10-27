Otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü
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Otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü

27.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:00

Ölen gencin annesinin ağlaması ve yakınları Cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınışı ANTALYA - Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Ölen gencin annesinin ağlaması ve yakınları

Cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınışı ANTALYA - Antalya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Aleyna D. yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda Deniz Tezcan'ın (20) kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tezcan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Tezcan'ın annesi Yeliz, kardeşi Ege ve yakınları gözyaşı döktü.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tezcan'ın cenazesinin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü
Otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü
Otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü
Otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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