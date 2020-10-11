Son dakika haber: Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eyüp Yiğit'in kullandığı 07 HEB 54 plakalı otomobil, Dereköy Mahallesi yolunda uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü Yiğit ile araçta bulunan Halide Yiğit yaralandı. Jandarma, polis ve sağlık ekiplerince, araçtan çıkarılarak ambulansa taşınan yaralılar, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

Sürücü Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt