Son dakika haber | Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haber | Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haber | Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
10.09.2020 02:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 02:38

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alacami Mahallesi Acarlar mevkisindeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi.

Yangın yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında bir ev ve sera ile meyve bahçeleri zarar gördü.

Alacami Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda yangın çıkmıştı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında yakın bölgede yaşayan bazı vatandaşların evleri boşaltılmıştı.

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Kaynak: AA

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