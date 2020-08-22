Son dakika haber: Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, Aklar mevkisine kadar ilerledi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, bir yönetim helikopteri, 28 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, bölgedeki çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 30 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: AA