Son dakika haber... Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (2)
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Son dakika haber... Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (2)

Son dakika haber... Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: 4 HELİKOPTER, 23 ARAZÖZ, 118 GÖREVLİ İLE MÜDAHALE Antalya- Konya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

4 HELİKOPTER, 23 ARAZÖZ, 118 GÖREVLİ İLE MÜDAHALE 

Antalya- Konya kara yolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında, saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yangın bölgesine sevk edilen 4 helikopterle havadan; 23 arazöz, 6 su tankeri, 4 dozer ve 118 kişilik personelle de karadan alevlere müdahale ediliyor.Gündoğmuş kavşağında başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin kapattığı Antalya- Konya kara yolunda sürücüler ise yol kenarına araçlarını park ederek, çalışmaları takip etti.


Son dakika haber... Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (2)
Son dakika haber... Antalya'da orman yangını çıktı, kara yolu ulaşıma kapatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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