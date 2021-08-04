Son dakika haber! Antalya'da öldürülen Azra Gülendam "Medyada Şiddet ve Kadın" paneline katılmış
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Son dakika haber! Antalya'da öldürülen Azra Gülendam "Medyada Şiddet ve Kadın" paneline katılmış

Son dakika haber! Antalya'da öldürülen Azra Gülendam 'Medyada Şiddet ve Kadın' paneline katılmış
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, "Medyada Şiddet ve Kadın" paneline katıldığı ortaya çıktı.

Antalya'da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, "Medyada Şiddet ve Kadın" paneline katıldığı ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesindeki evinden 28 Temmuz'da ayrılan ve cesedi Varsak'ta ormanlık alanda gömülmüş halde bulunan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun ölümü, üniversite yönetimini de üzdü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada, Haytaoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Özkan, Haytaoğlu'nun, daha önce üniversitenin "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlediği "Medyada Şiddet ve Kadın" isimli panele katıldığını söyledi.

Olayın kadına yönelik şiddet ve cinayet olduğunu aktaran Özkan, "Sadece onu değil, sihirli elleriyle dokunup değiştireceği geleceği de öldürdüler. Öğrencimiz Azra Gülendam Haytaoğlu, hayatını kadına şiddetle mücadeleye adayacaktı. 2019'daki Medyada Şiddet ve Kadın panelinde, gözlerindeki ışık her şeyi anlatıyor. O ışığı da söndürdüler." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi de (KATCAM) yayımladığı taziye mesajında, "Kadına karşı şiddetin en vahşi şekliyle, değerli öğrencimiz yaşama veda etti. Bu davanın yakın takipçisi olacağız. Azra'nın acı kaybı ile sorumluluğumuzun daha çok arttığına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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